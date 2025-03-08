Поддержка Западом войны против экс-президента Сирии Башара Асада привела к гибели христиан, заявил известный американский журналист Такер Карлсон. Об этом пишет РИА Новости.

В конце ноября 2024 года формирования вооруженной оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.

«На протяжении десятилетий Башар Асад защищал религиозные меньшинства в Сирии, в том числе многочисленное христианское население страны. Чем слабее был Асад, тем больше христиан погибало», — отметил Карлсон.

По его данным, за последние годы «процент христиан в Сирии сократился с десяти до двух». Он добавил, что после ухода Асада с поста были осквернены святые места христиан.

«Неоконсервативные проекты на Ближнем Востоке неизменно уничтожают древние христианские общины, от Ирака до Газы и во многих других местах между ними. Может ли это быть случайностью? Задайтесь вопросом», — призвал Карлсон.

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