Активист с флагом Палестины залез на Биг-Бен

Босой мужчина с флагом Палестины забрался на фасад Биг-Бена - часовой башни Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании. По данным телеканала Sky News, активист сидит на выступе башни в центре Лондона уже свыше четырех часов.

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Движение по северной части Вестминстерского моста перекрыто пожарным подъемником, с помощью которого мужчину пытаются снять более чем с десятиметровой высоты. Переговоры с ним ведут сотрудники полиции и спасательных служб. На фотографиях с места событий и роликах, которые в соцсетях выкладывает сам активист, видно, что он сильно поранил ноги, забираясь вверх по облицованному известняком фасаду башни.

"В 07:24 субботы, 8 марта, сотрудникам полиции сообщили, что на Елизаветинскую башню (официальное название Биг-Бена - прим. ТАСС) комплекса зданий парламента забирается мужчина. Полицейские находятся на месте событий, работая над тем, чтобы инцидент не завершился трагедией. Им оказывают содействие сотрудники Лондонской пожарной бригады и столичной службы скорой помощи", - говорится в заявлении, распространенном Скотленд-Ярдом.

Ранее в субботу группа пропалестинских активистов распылила краску на здания принадлежащего президенту США Дональду Трампу гольф-клуба Торнберри в Шотландии. Участники объединения Palestine Action group выступают против озвученных главой Белого дома планов переселения палестинцев из сектора Газа в другие страны региона и передачи анклава под управление США.