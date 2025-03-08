Брюссель предпринимает попытки заблокировать мирные переговоры между Россией и Украиной, рассказал в соцсетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет «Газета.Ru».

Министр заметил, что Польша и ряд других государств ЕС «попирают ногами верховенство закона», читают лекции несогласным странам о «настоящих» интересах Европы.

Вместе с тем, пояснил глава ведомства, именно такое отношение Брюсселя изолирует ЕС и продолжает конфликт.

«Они [европейские политики] считают, что это продолжение [конфликта], мы считаем, что это мир. Они думают, что это убийство и разрушение, мы думаем, что это установление мира», — отметил Сийярто.

По его мнению, сейчас есть реальный шанс на мир: усилия президента США Дональда Трампа могут увенчаться успехом.

Ранее депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин сообщил, что страны — члены ЕС не желают прекращения боевых действий.

Глава МИДа Венгрии раскритиковал Еврокомиссию

Это обусловлено тем, заметил парламентарий, что европейские государства вложили большое количество ресурсов в конфликт на Украине и планируют нарастить собственный военный потенциал за счет его продолжения.