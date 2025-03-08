В Сербии обвинили Украину в нарушении прав национальных меньшинств

Национальные меньшинства на Украине, в том числе сербское, лишены прав и подвергаются гонениям со стороны властей, рассказал председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 8 марта, в Белграде началась международная конференция «Мирный процесс на Украине: права и роль национальных общин» с участием европарламентариев и депутатов парламентов стран Европы.

В мероприятии принимают участие депутаты Европарламента от Болгарии, Словакии, Польши (по видеосвязи), парламентарии национальных заксобраний ФРГ, Греции, Словакии, Венгрии, Сербии, деятели национальных общественных движений.

«Прав национальных меньшинств на Украине просто не существует. Я сам являюсь ярким примером, так как был главой сербской диаспоры на Украине многие годы и создал там национальную организацию сербов», — отметил Станоевич.

Парламентарий пояснил, что в 2016 году СБУ, без каких либо консультаций и предупреждений, запретила через суд существование национальной организации сербов на Украине.

Мирные переговоры по конфликту на Украине должны начаться как можно скорее, заметил политик.

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Станоевич уточнил, что для их начала лидеры должны получить «аргументацию». Он добавил, что саммит в Белграде как раз и призван «создать эту аргументацию».