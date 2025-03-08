В НАТО не смогли получить доказательства того, что суда, связанные с Россией, якобы устраивали саботаж в Балтийском море и намеренно повреждали подводные кабели. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что за последние полтора года на Балтике произошли четыре крупных инцидента c подводными кабелями. В них были задействованы суда, идущие из российских портов.

В октябре 2023 года китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear перерезал кабель и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

В 2024 китайский сухогруз Yi Peng 3 подозревали в повреждении подводного кабеля связи C-Lion1. Затем были задержаны танкер Eagle S под флагом Островов Кука и болгарское судно Vezhen.

Опрошенные WSJ правоохранители отметили, что никаких улик документальных подтверждений или показаний против России получить не удалось.

Так, капитан Eagle S рассказал, что кабель повредили случайно. В итоге судно освободили, а «связи между повреждением кабеля и Кремлем или иностранным правительством обнаружено не было». Три члена экипажа все еще находятся под следствием в Финляндии, их подозревают в нарушении экологических и таможенных правил.

В других случаях подозрения разведслужб Запада о намеренных действиях капитанов кораблей также не оправдались.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России в совершении диверсии на Балтике. Он также указал, что Запад не реагировал на информацию о причастности Киева к подрывам газопроводов «Северный поток».