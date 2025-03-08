Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал руководство России и Украины немедленно начать мирные переговоры, заявив, что в противном случае будет "слишком поздно".

Американский президент указал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social следующее: "Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо!"

Президент Российской Федерации Владимир Путин в январе нынешнего года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно стать не временное перемирие и передышка для перевооружения и перегруппировки сил, чтобы затем продолжить конфликт, а долгосрочный мир на территории России и Украины.

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По словам российского президента, власти страны будут бороться за интересы россиян. Мир на Украине, по мнению Владимира Путина, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".