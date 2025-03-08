Прокуратура Южной Кореи освободила Юн Сок Ёля

Южнокорейская прокуратура приняла решение не подавать апелляцию на решение суда и тем самым дать разрешение на освобождение президента Юн Сок Ёля из-под стражи. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Президент покинул следственный изолятор. Его встретили сторонники.

Он содержался в следственном изоляторе по уголовному делу о мятеже из-за событий военного положения.

Накануне Центральный окружной суд Сеула принял решение отменить арест и освободить Юн Сок Ёля. Судьи посчитали, что прокуратура опоздала с выдвижением официальных обвинений в мятеже на несколько часов. 26 января прокуратура предъявила обвинения, что позволило продлить заключение президента. Суд посчитал, что прокуратура должна была предъявить обвинения до 9 утра 26 января, а не вечером того дня. Прокуратура считала, что отсчет срока должен вестись лишь в рамках дней, а не часов и минут. Обвинение и суд разошлись во мнении относительно возможности уничтожения улик.

Адвокат президента Сок Дон Хён 7 марта пояснил, что президент не мог быть освобожден до тех пор, пока у прокуратуры есть возможность подать апелляцию в течение 7 дней. Он также настаивал на том, что этот правовой механизм был признан противоречащим конституции.

15 января Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих арестовало президента Юн Сок Ёля в его резиденции в Сеуле по делу о мятеже против конституционного строя из-за событий военного положения. 19 января Западный окружной суд Сеула постановил взять главу государства под стражу.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что руководство южнокорейской прокуратуры посчитало, что группе, которая ведет дело, следует согласиться с мнением суда. Юн Сок Ёль в прошлом был генеральным прокурором.