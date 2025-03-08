Рейтинг доверия к Зеленскому на Украине вырос после его ссоры с Трампом

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в республике вырос после его перепалки в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные Киевского института социологии (KIIS).

KIIS в период с 14 февраля по 4 марта 2025 года провел телефонный опрос среди украинцев. Граждан спросили в том числе о том, как они относятся к Зеленскому после его ссоры с Трампом.

67% украинцев отметили, что поддерживают своего президента. Это на 10 процентных пунктов больше, чем месяц назад.

Рост популярности Зеленского исследователи связывают в том числе с жесткой риторикой Трампа и его решением приостановить военную помощь Киеву. До этого, в феврале Трамп называл Зеленского «диктатором» и частично возложил на него ответственность за украинский конфликт.

28 февраля встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Трамп упрекнул Владимира Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также обвинил его в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.