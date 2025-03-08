Слухи об отзыве посла Молдавии в США Виорела Урсу не соответствуют действительности, заявили в МИД республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне молдавские СМИ сообщили, что власти США якобы потребовали от Кишинева отозвать посла республики.

«Решения по вопросам внешней политики принимают в соответствии с интересами страны и сообщают через официальные каналы. Министерство не комментирует слухи, распространяемые с политической целью», — пояснили в пресс-службе.

По мнению экспертов, правящая в республике партия «Действие и солидарность» сознательно придерживается линии западных «ястребов», обосновавшихся в Брюсселе и Лондоне.

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Так, спикер парламента Молдавии Игорь Гросу отказался официально поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.