В США крупно оштрафовали Китай за распространение COVID-19

Суд штата Миссури признал власти и компартию КНР виновными в сокрытии информации о COVID-19 и создании монополии на производство масок. Китайцев решили оштрафовать на 24 млрд долларов, пишет The New York Times.

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В суд обратился генпрокурор штата Миссури Эндрю Бейли. Он обвинил Китай в сокрытии информации о существовании коронавируса и его распространении. Процесс начался в апреле 2020 года и завершился только сейчас.

«Это знаменательная победа Миссури и Соединенных Штатов в борьбе за привлечение Китая к ответственности за распространение COVID-19 по миру», — говорится в заявлении генерального прокурора.

Судья счел, что власти КНР скрывали опасность и масштаб COVID-19, а также монополизировали производство и хранение средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Кампания Китая по накоплению глобальных запасов СИЗ проводилась в сочетании с неоднократными искажениями информации о существовании, а затем масштабах и возможности передачи вируса COVID-19 от человека к человеку», — написал в своем постановлении судья штата Миссури Стивен Лимбо-младший.

По его мнению, истец представил «существенные доказательства, подтверждающие это». В частности, в первые месяцы пандемии штат Миссури потратил на СИЗ на миллионы долларов больше, чем следовало.

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Решение суда Миссури распространяется на Коммунистическую партию Китая и Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. В Миссури намерены конфисковать китайские активы в счет выплаты штрафа.

Представители КНР в судебном процессе не участвовали.