Президент Республики Сербской приедет на парад Победы в Москве

Вместе с Милорадом Додиком Россию посетит спикер парламента страны Ненад Стевандич.

Об этом он рассказал в интервью агентству ТАСС.

«Нас объединяет ещё одна важная вещь, которая особенно раздражает западные страны — наша антифашистская история. Именно поэтому мы гордимся тем, что я и президент Республики Сербской Милорад Додик будем 9 мая в Москве», — отметил Стевандич.

О планах посетить парад Победы ранее сообщили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В шествии также примут участие военнослужащие Мьянмы.