В Раде назвали трагическую ошибку Зеленского

Официальный Киев не знает истории и не хочет понимать президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Комментируя сокращение объемов помощи Украине от США, Дмитрук заметил, что украинские власти не понимают и не хотят понять логику президента Дональда Трампа. Также он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский и его окружение, судя по всему, плохо знают историю: «Про Вьетнам не знают, про Афганистан и Ирак не знают».

«Если союзник перестал быть интересным для Америки, она союзника сдает в обмен на какую-то сделку!» — заключил Дмитрук.

Депутат Верховной Рады также оценил провал переговоров между Зеленским и Трампом 28 февраля. «То, что сделал Зе в Овальном кабинете, я называю трагедией», — подчеркнул Дмитрук.

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Ранее Трамп заявил, что если Украина не пойдет на переговоры с Россией об урегулировании конфликта, США выйдут из противостояния. «Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать конфликт. Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда», — подчеркнул политик.