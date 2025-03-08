В Буэнос-Айресе из-за наводнения затопило улицы
В Аргентине сильнейшее наводнение произошло в городе Баия-Бланка (провинция Буэнос-Айрес). В результате не менее 10 человек погибли, более 1,3 тысячи эвакуированы.
Как сообщает портал Infobae со ссылкой на местные власти, наводнение было вызвано сильными ливнями.
Власти города Баия-Бланка подтвердили смерть как минимум десяти человек. Свыше 1,3 тысячи человек эвакуированы в безопасные места.
Проливные дожди начались еще накануне утром. Местным властям пришлось отключить электричество из соображений безопасности.