В Буэнос-Айресе из-за наводнения затопило улицы

В Аргентине сильнейшее наводнение произошло в городе Баия-Бланка (провинция Буэнос-Айрес). В результате не менее 10 человек погибли, более 1,3 тысячи эвакуированы.

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Как сообщает портал Infobae со ссылкой на местные власти, наводнение было вызвано сильными ливнями.

Власти города Баия-Бланка подтвердили смерть как минимум десяти человек. Свыше 1,3 тысячи человек эвакуированы в безопасные места.

Проливные дожди начались еще накануне утром. Местным властям пришлось отключить электричество из соображений безопасности.