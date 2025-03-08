Президент США Дональд Трамп решил оказать небольшое давление на Россию. Он упомянул о возможных санкциях, «стремясь усадить Москву за стол переговоров по прекращению конфликта на Украине». Об этом пишет издание The Hill.

Издание отмечает, что Трамп ранее не говорил об антироссийских санкциях. Он «был гораздо более критичен к Зеленскому», по его указанию США приостановили военную помощь Киеву и обмен разведданными.

«Угроза Трампа ввести санкции против России прозвучала за несколько дней до встречи членов его администрации с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии. Там планируется обсудить пути прекращения конфликта. Эти же представители администрации Трампа встречались со своими российскими коллегами в Эр-Рияде в прошлом месяце», — пишет The Hill.

Накануне Трамп написал в соцсети Truth Social, что «Россия прямо сейчас разносит Украину на поле боя». Поэтому он «рассматривает возможность введения крупномасштабных банковских санкций и тарифов в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире».

Трамп сообщил, что у Киева нет козырей в переговорах по решению конфликта

Он призвал Россию и Украину садиться за стол переговоров «прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».

Позже Трамп предупредил, что США полностью прекратят поддержку Киева, если он не согласится прекратить конфликт. Он заявил журналистам, что «иметь дело с Киевом было сложнее, чем с Москвой».