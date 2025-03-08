Президент США Дональд Трамп пригрозил России санкциями и предупредил о прекращении помощи Украине, если Киев не согласится прекратить конфликт, пишет The Hill.

По данным агентства, Трамп начал оказывать давление на Россию, пригрозив ввести санкции против Москвы, за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

The Hill пишет, что цель переговоров – обсудить пути прекращения войны.

В то же время издание указывает, что Трамп предупредил, что США полностью прекратят поддержку Украины, если Киев не согласится на прекращение конфликта с Россией.

Трамп сообщил, что у Киева нет козырей в переговорах по решению конфликта

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.