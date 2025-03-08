Западные специалисты, обрабатывавшие данные со спутников, покинули Украину

Западные специалисты, занимавшиеся приёмом и обработкой данных со спутников для Киева, покинули Украину на фоне информации о приостановке доступа «незалежной» к спутниковым снимкам США.

Об этом говорится в статье газеты Time, которая ссылается на неназванный источник, близкий к генштабу Украины, передаёт РИА Новости.

«Группа западных «партнёров», которые помогали получать и обрабатывать разведывательную информацию со спутников в военном штабе в Киеве, уехали», – утверждает собеседник издания.

При этом источник не назвал конкретных западных специалистов и не уточнил, из каких стран они приехали на Украину, но заявил, что «никого не осталось».

Time в этой связи напоминает, что некоторые разведывательные агентства Европы вызвались «заполнить брешь», оставленную США в контексте работы с данными со спутников.

«Однако для развертывания их систем потребуется время, и вряд ли они в ближайшее время смогут компенсировать возможности разведки США», – резюмирует издание.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», ряд видных членов Республиканской партии призывают президента США Дональда Трампа восстановить военную помощь Украине наряду с передачей американских разведанных.