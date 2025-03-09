Кровавая баня в поверженной стране: за два дня в Сирии убито более 1000 человек

Около 745 мирных жителей погибли в провинции Латакия на фоне столкновений между силами безопасности и боевиками, лояльными бывшему сирийскому президенту Асаду

По данным военного обозревателя, за два дня столкновений между сирийскими силами безопасности и боевиками, лояльными экс-президенту Башару Асада, и последовавших за ними убийств из мести погибло более 1000 человек, в том числе 745 мирных жителей, что стало одним из самых высоких показателей смертности в Сирии с 2011 года.

Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании, сообщила, что 745 мирных жителей были убиты (в основном казнены), в то время как 125 сотрудников так называемых сирийских "сил безопасности" и 148 сторонников Асада были убиты в брю. Число погибших за два дня боевых действий сильно различалось, и, по некоторым оценкам, окончательное число погибших в реальности еще выше, пишет The Guardian.

Боевые действия начались в четверг после того, как бойцы, лояльные свергнутому режиму Асада, устроили засаду "силам безопасности" в Джабле, в прибрежной зоне провинции Латакия.

Широкомасштабное скоординированное нападение стало самой серьезной проблемой для исламистских властей страны на сегодняшний день и произошло через три месяца после того, как боевики оппозиции во главе с исламистской группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещённая в России террористическая организация) свергли президента Сирии Башара Асада.

Чтобы подавить восстание, нынешнее сирийское правительство призвало к усилению сил, и тысячи боевиков слетелись на побережье Сирии со всей страны. Хотя боевики номинально находятся под покровительством нового сирийского правительства, различные банды ополченцев все еще существуют, некоторые из них причастны к прошлым нарушениям прав человека и относительно недисциплинированы, отмечает The Guardian.

Сирийское правительство настаивает на том, что “отдельные действия” привели к гибели мирных жителей, и заявляет, что массовый приток боевиков на побережье привел к нарушениям прав человека. В своем выступлении в пятницу президент Сирии Ахмад аль-Шараа заявил, что “любой, кто причинит вред гражданским лицам, понесет суровое наказание”.

На видеозаписях видно, как десятки людей в гражданской одежде валяются мертвыми в городе аль-Мухтария, где, по данным Сирийской сети по правам человека, одновременно были убиты более 40 человек. На других видеозаписях видно, как боевики в форме службы безопасности расстреливают людей в упор, приказывая им лаять, как собакам, и избивая пленных.

Сирийское побережье густо населено исламским конфессиональным меньшинством - сектой алавитов, к которой принадлежал свергнутый сирийский президент, хотя большинство алавитов не были связаны с кланом Асада.

Новые власти Сирии пообещали алавитам, что под их властью они якобы будут в безопасности и что убийств из мести не будет. Однако убийства правительственными силами безопасности сотен мирных жителей, в основном алавитов, на этой неделе вызвали волну страха среди религиозных меньшинств.

Мужчина из города Снобар, в провинции Латакия, подробно рассказал о том, как боевики убили по меньшей мере 14 его соседей, которые все были из семьи Аррис, включая казнь 75-летнего отца и трех его сыновей на глазах у матери семьи.

“После того, как они убили отца и его сыновей, они потребовали у матери снять с себя золото, иначе они убьют ее”, - рассказал мужчина, который был близок к семье, но в целях своей безопасности говорил на условиях анонимности.

Другой житель Латакии рассказал, что в течение последних суток в этом районе были отключены электричество и водоснабжение, и что они прятались в своем доме, опасаясь боевиков на улицах.

“Уже более 24 часов нет воды и электричества, боевики убивают всех, кто появляется у них на пути, трупы свалены в кучи на улицах. Это коллективное наказание”, - сказал житель Латакии.

Посланник ООН по Сирии Гир Педерсен в пятницу призвал гражданское население к защите, в то время как лицемерная Франция осудила то, что, по их словам, является насилием в отношении “гражданских лиц из-за их веры”. Министерство иностранных дел Франции также призвало власти Сирии обеспечить, чтобы “независимые расследования могли пролить свет на эти преступления и чтобы виновные были наказаны”.

Правозащитные организации заявили, что реальная приверженность правосудию переходного периода и инклюзивному правительству является ключом к предотвращению скатывания Сирии по спирали насилия. Нынешние переходные власти Сирии намерены объявить о формировании нового правительства в этом месяце, которое будет тщательно изучено на предмет того, отражает ли оно религиозное и этническое разнообразие Сирии после насилия, произошедшего на этой неделе.