Экс-депутат Рады: На Украине готовят переворот и свержение Зеленского

На Украине ведется подготовка к перевороту с целью отстранить Зеленского от власти, заявил в разговоре с изданием aif.ru участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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По его словам, "страна готовится к выборам, а Зеленского снимут". Отстранят от должности и спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, считает Килинкаров.

При этом партия "Слуга народа" сформирует без Зеленского конституционное большинство в парламенте с новым спикером Рады, которым может стать Юлия Тимошенко.