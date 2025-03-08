Запад использует протесты студентов и сторонников оппозиции в Сербии с тем, чтобы столкнуть Белград с Москвой, предположил замглавы правительства республики Александр Вулин. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 7 марта, учащиеся вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции провели шествия в Белграде и других городах страны. Новые акции запланированы на 8 и 15 марта.

«Протесты не имеют социальной подоплеки, это не движение за более справедливое или успешное общество. В Сербии происходит цветная революция, и ее целью является не улучшение материального положения преподавателей или студентов», — отметил Вулин.

Чиновник уточнил, что задачей является свержение власти в Сербии и установление правительства, которое введет санкции против России и национализирует «Нефтяную индустрию Сербии».

Вулин: протесты в Сербии организованы Западом с целью свержения власти в стране

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что западные страны выделили на поддержку протестов в стране порядка 1 млрд евро.