Вулин назвал цель протестов в Сербии

Заместитель главы правительства Сербии Александр Вулин заявил, что протесты в стране имеют цель столкнуть Белград с Москвой.

«Протесты не имеют социальной подоплёки, это не движение за более справедливое или успешное общество», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что целью «цветной революции» в стране является установление такого правительства, «которое введёт санкции против России» и национализирует компанию «Нефтяная индустрия Сербии».

Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил о нападении на министра культуры Николу Селаковича во время массовых протестов.