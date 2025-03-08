Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал Москве подарок, отвернувшись от Европы, пишет газета The New York Times.

«За несколько недель президент Трамп предоставил Москве подарок, который ей не удавалось получить со времён холодной войны», — говорится в публикации.

В издании отмечается, что в данный момент Европа находится в шоковом состоянии, так как Соединённые Штаты, которые всегда говорили о защите демократии от «тирании», отвернулись от своих союзников.

«США были опорой для всего мира, но они изменили альянс», — отметила французский политик и лидер фракции Европарламента «Обновляя Европу» Валери Айе.

The Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию

Ранее экс-премьер Греции Антонис Самарас заявил, что крах в Европе начался ещё до избрания Дональда Трампа на пост президента США.