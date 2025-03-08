На Украине усиливаются действия по проведению выборов и изменению состава Верховной Рады. Главу страны Владимира Зеленского планируют отстранить от власти оппозиционеры.

Об этом сообщает бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Конечно, все эти процессы уже идут. Страна готовится к выборам, Зеленского снимут. Будет переворот в Верховной Раде, снимут спикера [Руслана] Стефанчука и пойдут по пути урегулирования конфликта», — передает aif.ru слова Килинкарова.

По мнению экспертов, одной из главных кандидатур на место президента является глава оппозиционной украинской партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Она рассматривается как потенциальный спикер парламента, что может открыть ей путь к исполнению обязанностей президента. Преимущество Тимошенко перед другими кандидатами, включая Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), заключается в ее способности привлечь женский электорат и наличие хорошо организованной партийной структуры.

Также предполагается, что значительную роль в политических изменениях может сыграть руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Его связи с американскими политическими кругами и контроль над частью депутатов, которые ранее поддерживали Зеленского, могут укрепить его позиции.

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В то же время бывший главком ВСУ Валерий Залужный, несмотря на свою популярность, в настоящее время не считается вероятным кандидатом на пост президента. Эксперты объясняют это его связями с британскими элитами и снижением его рейтинга после ухода в отставку.