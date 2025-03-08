В Польше раскрыли главный просчет Зеленского

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «просчитался» и сделал «ставку не на того игрока», поддерживая Камалу Харрис.

© Газета.Ru

В беседе с Польским агентством печати он указал, что президент Украины не надеялся на возвращение Дональда Трампа в Белый дом.

«Он рассчитывал на то, что Дональд Трамп больше никогда не будет хозяином Белого дома. Он просчитался. Могу сказать, что президент Зеленский прекрасным образом руководил украинским государством в начале войны в драматическое время, когда нужно было организовать оборону, поддержку, оружие со всего мира, но потом он запутался», — сказал Моравецкий.

Политик подчеркнул, что «в демократии власть меняется довольно быстро», и сегодня у Зеленского огромные проблемы в отношениях с США. По его мнению, все, кто занимается реальной политикой и имеют «адекватный взгляд на реальность», знают, что «без США нет независимой Украины».

На Украине готовят переворот: у кого есть шансы сместить Зеленского

До этого советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что глава государства не будет извиняться за свое поведение во время визита в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.