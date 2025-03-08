Украинцы с радостью сменили бы гражданство, по совету Зеленского
Руководитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил, что граждане Украины рады были бы сменить гражданство, как это им посоветовал Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о словах Зеленского, сказанных им 15 февраля на Мюнхенской конференции. Тогда Зеленский заявил, что выборов на Украине не будет, так как этого не хотят сами украинцы, а кто надеется на обратное - тому стоит сменить украинское гражданство.
Лебедев приводит комментарии простых украинцев, которые пишут, что сменить гражданство в стране, где запрещен свободный выезд за рубеж - нереально, при том еще условии, что сама процедура выхода из гражданства Украины чрезвычайно сложна. Вместе с тем, если бы такая возможность предоставилась, многие из оставивших комментарии сменили бы гражданство и уехали с Украины.
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