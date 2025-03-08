Руководитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил, что граждане Украины рады были бы сменить гражданство, как это им посоветовал Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о словах Зеленского, сказанных им 15 февраля на Мюнхенской конференции. Тогда Зеленский заявил, что выборов на Украине не будет, так как этого не хотят сами украинцы, а кто надеется на обратное - тому стоит сменить украинское гражданство.

Лебедев приводит комментарии простых украинцев, которые пишут, что сменить гражданство в стране, где запрещен свободный выезд за рубеж - нереально, при том еще условии, что сама процедура выхода из гражданства Украины чрезвычайно сложна. Вместе с тем, если бы такая возможность предоставилась, многие из оставивших комментарии сменили бы гражданство и уехали с Украины.

Зеленский предложил сменить гражданство некоторым украинцам

Ранее "МК" сообщил, что основатель "Пинк Флойд" назвал альтернативу НАТО.