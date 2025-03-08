Риттер: НАТО строит заговор по продолжению конфликта за счёт Вашингтона

Аналитик Скотт Риттер в соцсети X выразил мнение, что НАТО строит заговор по продолжению конфликта на Украине за счёт Вашингтона.

Риттер: НАТО строит заговор по продолжению конфликта за счет Вашингтона
© РИА Новости

По его словам, некоторые члены НАТО хотят распространить Пятую статью Устава альянса на Украину, что, как отмечает эксперт, может привести к ядерной войне.

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Эксперт подчеркнул, что Вашингтон отказывается участвовать в этом.

Риттер добавил, что идея французского лидера Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия странам Европы приведёт к наращиванию ядерного потенциала России и США, в то время как в Вашингтоне выступают против этого.

«Если НАТО в лице Евросоюза строит заговор по продолжению конфликта за счёт американцев, зачем нам это надо?» — цитирует его РИА Новости.

Ранее немецкий политолог Александр Рар прокомментировал предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони распространить действие Пятой статьи Устава НАТО на Украину без вступления страны в альянс.

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