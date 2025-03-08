Аналитик Скотт Риттер в соцсети X выразил мнение, что НАТО строит заговор по продолжению конфликта на Украине за счёт Вашингтона.

По его словам, некоторые члены НАТО хотят распространить Пятую статью Устава альянса на Украину, что, как отмечает эксперт, может привести к ядерной войне.

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Эксперт подчеркнул, что Вашингтон отказывается участвовать в этом.

Риттер добавил, что идея французского лидера Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия странам Европы приведёт к наращиванию ядерного потенциала России и США, в то время как в Вашингтоне выступают против этого.

«Если НАТО в лице Евросоюза строит заговор по продолжению конфликта за счёт американцев, зачем нам это надо?» — цитирует его РИА Новости.

Ранее немецкий политолог Александр Рар прокомментировал предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони распространить действие Пятой статьи Устава НАТО на Украину без вступления страны в альянс.