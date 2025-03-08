Стали известны планы Камалы Харрис

Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис рассматривает возможность участия в выборах губернатора штата Калифорния.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«Бывший вице-президент Камала Харрис решит, будет ли она баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в 2026 году, к концу лета», — говорится в материале.

Срок полномочий действующего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома истекает в начале 2027-го. Кандидаты должны подать документы до начала марта 2026 года.

Трамп назвал главную опасность победы Харрис на выборах

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президенту США Дональду Трампу не стоит забывать о поддержке Камалы Харрис со стороны Владимира Зеленского.