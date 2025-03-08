В США заявили об утрате статуса Украины как надежного партнера

Соединенные Штаты больше не видят в Украине партнера, достойного доверия. Об утрате Киевом этого статуса заявил в эфире YouTube-канала подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Офицер подчеркнул, что терпение Белого дома «на исходе».