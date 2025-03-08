Меркурис: США хотят изолировать Украину от Европы на время переговоров

Переговоры Соединённых Штатов и Украины пройдут в Саудовской Аравии, потому что это позволит изолировать Украину от европейских союзников.

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Такое мнение выразил на своём Youtube-канале британский аналитик Александр Меркурис.

«Почему Эр-Рияд? Почему не Париж или даже Рамштайн? Или где-то в другом месте, где-то в Европе?» — спрашивает эксперт.

По его мнению, Вашингтон опасаются того, что Киев будут в тесном контакте с Европой, которая будут давить на Соединённые Штаты.

Ранее МИД Саудовской Аравии подтвердил, что Джидда примет встречу США и Украины на следующей неделе.