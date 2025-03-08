В Греции озвучили причину краха европейских правительств

Политическая система в странах Европы близится к краху, поскольку народы не одобряют политику своих правительств.

Это началось еще до избрания Дональда Трампа президентом США, но это событие стало катализатором, заявил экс-премьер Греции Антонис Самарас в парламенте страны, передает Афинское агентство новостей АМНА.

«Похоже, что Запад ополчился против Запада. Западные народы не одобряют политику, которую проводили их правительства в последние годы. И поэтому те правительства, которые были у власти, свергаются», — сказал Самарас.

По словам бывшего премьер-министра Греции, избрание нового американского лидера не было причиной краха политики ЕС, но обнажило несовершенства европейской системы, и «домино начало падать одно за другим».

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