На Украине сообщили об изъятии более $3,3 млн со счетов Фридмана и Авена

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов Украины (АРМА) сообщило об изъятии 137 млн гривен (более $3,3 млн) со счетов компаний, связанных с российскими предпринимателями Михаилом Фридманом и Петром Авеном.

Об этом говорится в Telegram-канале агентства.

«Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) списало 137 млн гривен (более $3,3 млн. — RT) со счетов компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Сначала средства будут направлены на закупку военных облигаций», — указано в сообщении.

Утверждается, что после этого средства направят в фонд ликвидации последствий военных действий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти хотят конфисковать $300 млрд российских активов, хранящихся на счетах международных финансовых институтов.