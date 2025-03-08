Иран резко начал наращивать влияние в Дагестане

Иран увеличивает свое влияние в Дагестане и применяет «мягкую силу». Об этом говорится в отчете аналитического центра Special Eurasia.

Отмечается, что усиление влияния Ирана в регионе связано с ростом товарооборота с республикой — с начала специальной военной операции на Украине он увеличился более чем в три раза. Согласно отчеты, Иран задействует порты Дагестана для продажи своих беспилотников и боеприпасов.

Ранее посол Ирана Казем Джалали обсудил в МИД России урегулирование по иранской ядерной программе. В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым стороны договорились укрепить взаимодействие между Москвой и Тегераном.