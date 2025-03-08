Трамп назвал условия защиты стран-членов НАТО

Соединенные Штаты будут защищать только тех союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО), которые тратят на оборону разумный процент ВВП. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит телеканал CBS.

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«Я сказал, если вы не собираетесь платить, мы не будем вас защищать... если вы не собираетесь платить по счетам, мы не будем вас защищать», — назвал условия защиты союзников Трамп.

Также президент США усомнился в том, что страны-члены альянса придут на помощь Вашингтону в случае необходимости.

Дональд Трамп неоднократно говорил о планах потребовать от стран НАТО увеличения расходов на оборону. Так, сразу после возвращения в Белый дом в январе 2025 года президент США сказал, что потребует от членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП.