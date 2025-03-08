Вучич спрогнозировал радикализацию протестов студентов в Сербии

В Сербии стоит ожидает радикализации протестов студентов и сторонников оппозиции. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич, передает РИА Новости.

"Все идет к радикализации", - подчеркнул он. Это связано с тем, что "опадает" поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии, объяснил Вучич.

"Они должны тем извне, кто вложил огромные деньги в разрушение свободолюбивой независимой и суверенной власти в нашей стране Цветная революция в Сербии не пройдет", - сказал президент Сербии.

Накануне сообщалось, что в Белграде массовая акция протеста, организованная студентами и оппозиционно настроенными гражданами, привела к блокированию центральной улицы города. Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей. Участники акций настаивают на обнародовании полной документации по реконструкции ж/д вокзала, ответственности для причастных к инциденту чиновников, а также освобождения от преследования всех задержанных на протестах.