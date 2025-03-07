Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Евросоюз (ЕС) является «беспомощным» без поддержки со стороны Вашингтона. Об этом сообщают «Известия».

По словам Риттера, Евросоюз не способен на самостоятельные действия без США. При этом бывший разведчик также уверен, что у ЕС не выйдет самостоятельно обеспечивать финансовые нужды НАТО.

«Они представляют себе Европу, действующую независимо от Соединенных Штатов, и все же признают, что не могут сделать ничего из вышеперечисленного без поддержки Соединенных Штатов, и теперь мы сталкиваемся с реальностью — Европа не способна ничего сделать самостоятельно», — заявил он.

Риттер добавил, что ни одна страна НАТО не сможет достичь пятипроцентного порога ВВП для финансирования альянса, котором говорил президент США Дональд Трамп.

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