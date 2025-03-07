Маск поссорился с госсекретарем США

Предприниматель, миллиардер и глава Департамента эффективности (DOGE) Илон Маск поругался с чиновниками президента США Дональда Трампам во время заседания правительства. Об этом сообщает The New York Times.

Конфликт во время заседания начался после того, как Маск заявил, что госсекретарь США Марко Рубио не сократил штат сотрудников, хотя Департамент эффективности отдал такое распоряжение. На это Рубио назвал Маска лжецом. При этом издание сообщает, что напряжение между Маском и Рубио назревало уже какое-то время — госсекретарь США был недоволен тем, что Маск закрыл подконтрольное Госдепу США Агентство по международному развитию.

«Рубио был в ярости. Он, сидя рядом с президентом в Кабинете министров Белого дома, был вынужден выслушивать непрерывный поток нападок от самого богатого человека в мире. Маск отчитал его за то, что госсекретарь не стал сокращать штат своих сотрудников», — сообщает издание.

Как отмечает источник, во время ссоры на заседании правительства присутствовал и сам Трамп. При этом конфликт продолжался до тех пор, пока в него не вмешался сам глава Белого дома — он поддержал позицию Рубио, хотя и призвал стороны работать сообща. Кроме того, Трамп также подчеркнул, что поддерживает действия Маска на его новой должности главы Департамента эффективности.

Трамп похвалил Илона Маска за эффективную работу

Впрочем, Маск не остановился только на конфликте с Рубио — во время заседания он также вступил в перепалку с министром транспорта США Шоном Даффи. Последний обвинил Маска в попытке уволить часть диспетчеров аэропортов, на что глава DOGE заявил, что это ложь. Маск также потребовал перечислить имена тех сотрудников, которых он уволил.

Такое поведение Маска вызвало шквал критики от присутствующих, включая представителей Республиканской партии. В итоге Трамп принял решение о сокращении полномочий Маска — теперь глава DOGE может только давать консультации, но больше не может принимать решения об увольнениях госслужащих, а также о закрытии проектов.

Ранее Маск потерял 110,8 миллиардов долларов в результате падения акций компании Tesla.