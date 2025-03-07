США начали прорабатывать быстрое снятие санкций с энергетики России

Американские власти начали изучать возможности быстрого снятия санкция с энергетического сектора России, чтобы сделать это после завершения украинского конфликта, сообщают источники Reuters.

Два источника агентства рассказали, что американское правительство изучает способы смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора.

Как утверждается, эти меры могут быть приняты в рамках «быстрого облегчения» санкционного режима, если Москва согласится завершить спецоперацию.

Трамп пригрозил России полномасштабными санкциями

Президент и исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи ранее рассказал, что в страну в этом году могут вернуться несколько компаний.