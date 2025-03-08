Трамп думает о переброске войск из Германии в Восточную Европу

Президент США Дональд Трамп думает о переброске американских войск из Германии в Восточную Европу, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник. Отмечается, что речь идет о переброске военных США в Венгрию.

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Сегодня в Германии служат 35 тысяч американских военнослужащих. "Трампа злит, что они (в Европе. - "Газета.Ru"), похоже, выступают за войну", - поделился собеседник издания.

Он уточнил, что желание Трампа перебросить войска в Венгрию может быть связано с позицией президента страны Виктора Орбана по Украине и урегулированию конфликта.

При этом руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что каких-либо заявлений на эту тему в ближайшее время не планируется. До этого Bloomberg сообщало, что армии стран Евросоюза без помощи США смогли бы отражать нападение России в течение нескольких недель.