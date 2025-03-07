Трамп оценил действия Путина на фоне приостановки помощи Украине

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, использует ли Россия приостановку американской помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Во время разговора с журналистами в Белом доме, Трампа спросили о том, использует ли президент России Владимир Путин паузу, которая возникла из-за приостановки отправки американского оружия и разведданных Украине. По мнению Трампа, Путин в этой ситуации «Делает то, что делал бы каждый».

«Думаю, он их бьет сильнее, чем прежде. И, думаю, каждый сейчас в такой ситуации поступал бы таким образом», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что США могут «уйти из Украины».