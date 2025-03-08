Некоторые члены Республиканской партии призвали восстановить военную помощь Украине, а также продолжить передавать Киеву американские разведданные. О позиции ряда политических сторонников президента США Дональда Трампа рассказало издание The Hill.

Политики обратились к американскому лидеру с просьбой отменить решения о приостановлении военной и разведывательной помощи Вооруженным силам республики (ВСУ). Среди сторонников этой идеи — сенатор Том Тиллис, глава комитета по бюджетным ассигнированиям Сьюзан Коллинс, сенатор Тодд Янг, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн и другие.

Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты будут готовы окончательно остановить любую военную помощь ВСУ, в случае если власти в Киеве будут дальше выступать против мирного урегулирования конфликта. Он отметил, что больше не хочет выделять деньги на Украину.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что это мог бы сделать председатель Верховной Рады.