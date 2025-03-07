Мужчина съел гигантский бургер и чуть не умер

В Сингапуре мужчина съел на скорость огромный бургер и попал в больницу с подозрением на перфорацию желудка. Об этой истории рассказал медицинский журнал Gastroenterology.

Мужчина съел гигантский бургер весом 3,2 килограмма за полчаса, что вызвало перегрузку его пищеварительной системы. Через восемь часов после конкурса сингапурец оказался в больнице с жалобами на сильную боль в животе и вздутие.

Выяснилось, что у него оказалась сплющена поджелудочная железа. Медики вставили зонд, чтоб снизить внутрибрюшное давление, однако это не помогло ему.

В конце концов его пищеварительная система все-таки начала работать самостоятельно, и через пять дней мужчину выписали домой.

По словам медиков, ему очень повезло, так как удалось избежать разрыва желудка или кишечника.

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