Мужчина съел гигантский бургер и чуть не умер

В Сингапуре мужчина съел на скорость огромный бургер и попал в больницу с подозрением на перфорацию желудка. Об этой истории рассказал медицинский журнал Gastroenterology.

Мужчина съел гигантский бургер и чуть не умер
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Мужчина съел гигантский бургер весом 3,2 килограмма за полчаса, что вызвало перегрузку его пищеварительной системы. Через восемь часов после конкурса сингапурец оказался в больнице с жалобами на сильную боль в животе и вздутие.

Выяснилось, что у него оказалась сплющена поджелудочная железа. Медики вставили зонд, чтоб снизить внутрибрюшное давление, однако это не помогло ему.

В конце концов его пищеварительная система все-таки начала работать самостоятельно, и через пять дней мужчину выписали домой.

По словам медиков, ему очень повезло, так как удалось избежать разрыва желудка или кишечника.

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