Активисты передадут президенту Словакии петицию об отмене санкций против РФ

Председатель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Матуш Алекса сообщил о планах передать президенту республики Петеру Пеллегрини петицию о необходимости проведения в стране референдума об отмене санкций против России. Его слова приводит РИА Новости.

Алекса уточнил, что намерен передать петицию 11 марта. Также он поблагодарил граждан Словакии, подписавших ее, и организации и СМИ, которые оказали поддержку активистам его организации.

Ранее Алекса сообщал, что сбор подписей для петиции о проведении референдума об отмене санкций РФ прекращен, поскольку их собрано уже больше, чем необходимо. По его словам, за четыре месяца его организации удалось собрать более 450 тысяч подписей. Поводом к созданию петиции стало то, что «народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры».