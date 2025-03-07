Трамп заявил, что без его участия шансов на мир на Украине нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что только с его вмешательством получится урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами в Белом доме. По словам Трампа, только его участие позволит добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, что если бы я не был президентом, у этого конфликта не было бы ни единого шанса на урегулирование. Но я считаю, что мы сумеем его остановить», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что верит в желание президента России Владимира Путина остановить конфликт.