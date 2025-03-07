Трамп пригрозил бросить Украину при одном условии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом может полностью уйти из Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами в Белом доме. Как уточнил Трамп, это произойдет в том случае, если Украина будет не готова к урегулированию конфликта. По его словам, в этом случае США полностью остановят любую военную помощь Украине.

«Если они не хотят урегулирования, мы оттуда уйдем. Поскольку мы хотим, чтобы они добивались урегулирования», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что верит в желание президента России Владимира Путина остановить конфликт.