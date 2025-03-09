В Раде прокомментировали нападки проукраинских протестующих на Вэнса с дочерью

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал проукраинских протестующих, напугавших трехлетнюю дочь вице-президента США Джей Ди Вэнса, и призвал "не делать глупостей" в условиях зависимости Киева от Вашингтона.

8 марта Вэнс рассказал, что гулял с дочерью, и за ними начала следовать группа проукраинских протестующих, выкрикивавших лозунги, из-за чего дочь Вэнса "разволновалась и испугалась".

"Чего мы добьемся, пытаясь атаковать трехлетнюю дочь Вэнса? Он изменит свою позицию и начнет посылать нам все оружие, которое есть в США? <...> Давайте не делать глупости. Без США ничего невозможно. Ничего", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

По его словам, Украине сейчас нужно не ссориться с администрацией президента США Дональда Трампа, а пытаться наладить сотрудничество.

"Мы уже поссорились - получилось не очень. Давайте в другую сторону идти", - добавил он.

Маск прокомментировал нападки проукраинских активистов на Вэнса с дочерью

"Все, кто в США хочет протестовать и нападать на детей человека, от которого зависят наши поставки оружия, пожалуйста, приезжайте на Украину. Здесь вы намного нужнее", - резюмировал Гончаренко.

28 февраля в Белом доме произошла перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. В итоге неуважительное поведение Зеленского сорвало подписание двустороннего соглашения по полезным ископаемым, а самого Зеленского попросили покинуть Белый дом. 3 марта Вашингтон приостановил все поставки военной помощи Киеву.