Трамп: «что-то скоро произойдет», если Иран откажется от сделки с США

Американский лидер Дональд Трамп в Белом доме заявил, что иранскому руководству придётся пойти на соглашение с Вашингтоном, иначе оно быстро столкнётся с последствиями.

«Что-то очень скоро произойдёт, очень-очень скоро. Надеюсь, это будет мирное соглашение, но другой вариант тоже решит проблему», — заявил президент, не уточнив подробности.

Ранее Трамп сообщил, что направил послание верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи.

Постпредство Ирана при ООН заявило ТАСС, что не получало послание.

Bloomberg сообщило, что Трамп обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой выступить в роли посредника в потенциальных переговорах с Ираном по вопросам ядерной программы.