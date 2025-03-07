Трамп раскрыл, в каком вопросе верит Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание Владимира Путина остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Трамп сделал во время своего выступления в Белом доме. По его словам, он верит в желание российского президента урегулировать конфликт. При этом Трамп также добавил, что ему легче иметь дело с Россией, чем с Украиной.

«Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты. <...> Но прямо сейчас они адски бомбят Украину. Я, если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной, хотя у них нет карт», — заявил он.

Ранее Трамп допустил полномасштабные санкции против России.