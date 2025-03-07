В Белграде оппозиционеры перекрыли главную улицу города

В Сербии массовая акция протеста, организованная студентами и оппозиционно настроенными гражданами, привела к блокированию центральной улицы Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Запланированное мирное шествие от площади Славия началось с блокирования круговой развязки и улицы Краля Милана участниками акции, использовавшими национальные флаги, транспаранты, свистки и барабаны для привлечения внимания.

При этом отмечается, что, несмотря на призывы протестующих не ходить на работу и в магазины, жизнь Белграда продолжалась в обычном ритме.

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Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Участники акций настаивают на обнародовании полной документации по реконструкции ж/д вокзала, ответственности для причастных к инциденту чиновников, а также освобождения от преследования всех задержанных на протестах.