Подоляк рассказал о будущих переговорах Украины и США в Эр-Рияде

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскрыл подробности будущих переговоров Украины и США, которые пройдут в Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам советника, стороны планируют обсудить соглашение по редкоземельным металлам, формат переговоров с Россией, а также ситуацию с военной помощью Украине. Подоляк также добавил, что на данный момент администрации Трампа и Зеленского ведут диалог о будущей встрече.

«На этих двусторонних процессах проговорить нужно будет три ключевых аспекта — рамочное соглашение, которое все еще дорабатывается, второе — военная помощь, третье, как раз ключевое, относительно того, какой может быть формат переговорного процесса с Россией. Какие там могут быть этапы и как будут согласованы позиции между нами, Европой и США?», — рассказал он.

Помимо этого Подоляк также уточнил, что Зеленский планирует провести переговоры с представителями Саудовской Аравии, которые состоятся перед встречей с американской стороной.