МИД Австрии сообщил о продолжении помощи Украине

Новый министр иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер подтвердила неизменность австрийской поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости. В своем первом публичном выступлении после вступления в должность Майнл-Райзингер отметила состоявшийся телефонный разговор с украинским коллегой, в ходе которого она заверила в продолжении курса Вены, направленного на помощь Украине. "Я дала понять, что поддержка Украины со стороны Австрии, как и в прошлом, останется неизменной и в будущем", - отметила дипломат. Накануне во время заседания нижней палаты австрийского парламента, на котором новые члены кабинета министров страны отвечали на вопросы депутатов, лидер австрийских зеленых Вернер Коглер задал вопрос о размерах помощи Украине. Майнл-Райзингер ответила, что Австрия выделила Украине помощь на общую сумму €12,1 млн. Она предназначалась в том числе на разминирование полей, чтобы сделать возможным поставки украинского зерна.