Ирландский журналист Чей Боуз напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру выступление главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Боуза в социальных сетях.

Таким образом Боуз прокомментировал информацию газеты Telegraph о том, что Макрон и Стармер тайно обсуждают совместную отправку миротворческих сил на Украину. В своем обращении журналист процитировал слова Лаврова от 6 марта — тогда дипломат выступал на пресс-конференции с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой. При этом, Макрона журналист назвал «Микролеоном», а Стармера «Стармерфюрером».

«Уважаемый господин Микролеон из Франции и господин Стармерфюрер из Великобритании. Послушайте это, и послушайте внимательно. "Россия категорически против идеи европейских миротворцев на Украине и будет рассматривать их размещение как прямой акт войны», — заявил Боуз.

Ранее Макрон выступил с обращением к французам, в котором заявил о том, что страны Европы должны «признать российскую угрозу» и сосредоточиться на своей обороноспособности. Он также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия, и выступил против подписания «хрупкого мира» на Украине.